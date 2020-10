PS5: quale gioco di lancio comprerai insieme alla console?

Il lancio di PlayStation 5 si avvicina e molti di voi stanno risparmiando per poter acquistare la console, qualche accessorio e ovviamente almeno un gioco. Già... ma quale esattamente?



La lineup di debutto di PS5 include produzioni come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales (e Marvel's Spider-Man Remastered nel caso si decida di optare per la Ultimate Edition), Sackboy A Big Adventure, Godfall, The Pathless, Destruction All-Stars, Assassin's Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition e Observer System Redux, solamente per citarne alcuni.





15 giochi più rappresentativi del day one di PS5, tenendo fuori dalla nostra lista giochi già usciti che riceveranno un update next-gen proprio al lancio della console (pensiamo a Borderlands 3 o Maneater), mantenendo però quei titoli che godranno di una versione specifica per PS5 tra cui Abbiamo selezionato i, tenendo fuori dalla nostra lista giochi già usciti che riceveranno un update next-gen proprio al lancio della console (pensiamo a Borderlands 3 o Maneater), mantenendo però quei titoli che godranno di una versione specifica per PS5 tra cui Assassin's Creed Valhalla , DiRT 5 e Call of Duty Black Ops Cold War.

Ti chiediamo: quale gioco comprerai insieme alla console Sony?