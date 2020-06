PS5 personalizzata: quale console compreresti?

PlayStation 5 sarà una console "aperta alle personalizzazioni estetiche" come reso noto recentemente da un dipendente del team PlayStation, il quale ha dichiarato come PS5 sia "molto più semplice da personalizzare rispetto a PS4", frasi che hanno subito scatenato la fantasia di designer e semplici appassionati.



In poche ore abbiamo assistito alla nascita di edizioni personalizzate di PS5 (ovviamente non ufficiali) dedicate a Dragon Ball, Cyberpunk 2077 e altre serie di successo, senza dimenticare le varianti cromatiche come l'edizione interamente nera anzichè bicolore, oppure decorata con colori a tinta unita, dal rosa all'arancione passando per giallo, verde, rosso, azzurro e tanti altri ancora.



Al momento l'unica colorazione confermata è quella bianca e nera vista nelle foto promozionali di questi giorni, ma chissà che Sony non decida di stupirci già al lancio con qualche limited edition. Ti chiediamo, quale delle console elencate di seguito vorresti assolutamente?