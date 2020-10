PS5: ti piace la nuova interfaccia della console Sony?

Sony ha finalmente svelato tutti i dettagli sull'interfaccia di PS5, la nuova UI presenta numerose differenze rispetto alla schermata HOME di PlayStation 4, a partire dal PlayStation Store integrato direttamente nella dashboard e non più disponibile come applicazione separata.



Cambia anche il look generale dei menu e delle icone, con l'obiettivo di rendere ancora più semplice e intuitiva l'esperienza. Il nuovo Centro di Controllo e le schede permettono di migliorare ulteriormente l'interazione con i giochi, rendendo l'accesso e l'avvio ancora più immediati rispetto al passato.



La next-gen di Sony passa anche per questi dettagli: ti piace la nuova interfaccia grafica di PlayStation 5? A te la parola!