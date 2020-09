PS5: qual è stato il miglior annuncio dell'evento di settembre?

Non si può certo dire che lo Showcase Sony di settembre sia stato privo di sorprese: durante l'evento abbiamo scoperto data di uscita e prezzo di PlayStation 5 e assistito all'annuncio di nuovi giochi come God of War 2 (in uscita nel 2021), Final Fantasy 16 e Hogwarts Legacy.



Senza dimenticare gli aggiornamenti su titoli noti del calibro di Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Deathloop, Resident Evil Village e Call of Duty Black Ops Cold War. E ancora, l'annuncio di PlayStation Plus Collection per PlayStation 5 e la conferma della natura cross-gen di produzioni come Horizon Forbidden West, Sackboy A Big Adventure e Miles Morales.



Tantissime novità dunque nel giro di soli 40 minuti, ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio dello Showcase PlayStation 5? A te la parola!