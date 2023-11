PS5 Slim arriva in Italia: la comprerai?

Con una mossa a sorpresa, Sony ha annunciato che PS5 Slim esce il 24 novembre in Europa , a pochi giorni di distanza dal lancio negli Stati Uniti. In queste ore dunque la revisione della console Sony sta raggiungendo i negozi italiani , disponibile per l'acquisto fino ad esaurimento scorte. La comprerai?

Mancano 23 ore, 11 minuti alla chiusura

Le specifiche tecniche non cambiano rispetto al "vecchio modello", cambia però il design che diventa modulare per ospitare un lettore Blu-Ray "estraibile" al bisogno. Il prezzo? 449.99 euro per il modello 100% all digital e 549.99 euro per la versione standard con lettore, il supporto verticale costa 29.99 euro mentre il lettore Blu-Ray è in vendita a 119,99 euro.



A te la parola: comprerai PS5 Slim, magari a Natale, o non sei interessato a questo modello?