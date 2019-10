PS5 vs Xbox Scarlett: quale console comprerai al lancio?

Manca ancora molto a lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, entrambe le console sono infatti attese per l'autunno 2020, giusto in tempo per le festività natalizie e presumibilmente in un periodo compreso tra la metà di ottobre e la fine di novembre.



L'attesa sarà lunga ma nel frattempo si continua a parlare sempre più concretamente di specifiche tecniche, giochi di lancio, ipotetici prezzi, caratteristiche e funzionalità delle due piattaforme. In attesa delle presentazioni ufficiali (previste, secondo i rumor, entro la prima metà del prossimo anno) ti chiediamo, hai già deciso quale delle due console acquistare al lancio?



PlayStation 5 o Xbox Scarlett al day one? A te la scelta!