PS5 o Xbox Series X/S: quale console next-gen prenderai al lancio?

Ci siamo! Dopo questo weekend entreremo nel vivo della next-gen, a partire da martedì 10 novembre Xbox Series X e Xbox Series S saranno ufficialmente disponibili in tutto il mondo mentre pochi giorni dopo sarà la volta di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition, in arrivo il 12 novembre in Nord America e il 19 dello stesso mese in Europa.



Quattro console tra cui scegliere, in questa occasione però non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche delle stesse (per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series X, recensione di Xbox Series S e alla recensione di PS5) bensì chiedere: quale piattaforma di nuova generazione prenderai al day one? A te la parola!