PS5 e Xbox Series X: uscita nel 2020 o rinvio in vista?

Da tempo si parla di un possibile rinvio di PS5 e Xbox Series X al 2021 e sebbene ancora non ci siano conferme in merito, Jason Schreier ha dichiarato che non sarebbe affatto sorpreso di un ritardo. Sony e Microsoft sarebbero ancora indecise a riguardo, tra problemi produttivi che potrebbero portare a una disponibilità limitata delle due console e le prospettive di una profonda crisi economica globale post epidemia Coronavirus.



Le ultime voci parlano di annunci e presentazioni in programma a maggio per entrambe le piattaforme, le due compagnie continuano a ribadire che PlayStation 5 e Xbox Series X usciranno a fine anno come inizialmente previsto e l'attuale situazione internazionale non porterà ad alcun cambio nei piani di lancio. Ma sarà davvero così? Tu cosa ne pensi?