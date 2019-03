Qual è il gioco più atteso di aprile 2019?

Marzo è stato un mese intensissimo per quanto riguarda le nuove uscite, grazie all'arrivo di titoli come The Division 2, Sekiro Shadows Die Twice e Devil May Cry V ma aprile non sarà da meno! Nei prossimi trenta giorni arriveranno sugli scaffali (fisici e virtuali) produzioni del calibro di Super Dragon Ball Heroes World Mission, Mortal Kombat 11, Days Gone, Anno 1800, World War Z, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, Borderlands Game of the Year Edition e Cuphead per Nintendo Switch, solamente per citarne alcuni, ma lista è molto più lunga...



Di seguito abbiamo raccolto 20 diversi titoli AAA, AA, espansioni, remastered, remake, porting e DLC: qual è il videogioco più atteso di aprile 2019 dalla community di Everyeye.it? A voi la parola!