Qual è il gioco più atteso dell'autunno 2019?

L'autunno è ufficialmente iniziato e con lui anche una nuova stagione videoludica che si prospetta davvero ricca e intensa dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Come da tradizione sono tantissimi i videogiochi in arrivo entro la fine dell'anno, tra cui i grandi blockbuster della stagione natalizia: da Pokemon Spada e Scudo a Luigi's Mansion 3, passando per Death Stranding, FIFA 20, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Need for Speed Heat e Call of Duty Modern Warfare, per citarne alcuni.



Abbiamo selezionato venti giochi tra i più in vista della seconda metà del 2019, vogliamo sapere qual è il più atteso dalla community di Everyeye.it: a te la parola!