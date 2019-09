Qual è il gioco più atteso di ottobre 2019?

Il mese di ottobre, come di consueto, è davvero ricchissimo di nuove uscite per tutte le principali piattaforme. Sono decine i nuovi giochi di spessore che raggiungeranno gli scaffali (fisici e digitali) nei prossimi trenta giorni: da GRID a Concrete Genie, passando per Lugi's Mansion 3, MediEvil, Call of Duty Modern Warfare, Little Town Hero, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e The Outer Worlds, solamente per citarne alcuni.



L'autunno 2019 si presenta come un periodo assolutamente florido, in attesa dei botti di novembre (con Death Stranding e Pokemon Spada e Scudo) ti chiediamo: qual è il gioco che attendi maggiormente ad ottobre? A te la parola!