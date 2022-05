Qual è il gioco di giugno 2022 che attendi di più?

Il mese di giugno, contrariamente alle aspettative iniziali, vede un buon numero di giochi in arrivo. Nei prossimi trenta giorni potremo mettere le mani su Diablo Immortal, The Quarry, The Elder Scrolls Online High Isle, Starship Troopers Terran Command, Redout 2, Uncharted L'Eredità dei Ladri per PC e la raccolta Sonic Origins, che ripercorre le origini dl porcospino su Mega Drive.



Senza dimenticare Capcom Fighting Collection, Fire Emblem Warriors Three Hopes per Nintendo Switch e Sunbreak, la prima attesissima espansione di Monster Hunter Rise. Qual è il gioco di giugno 2022 che aspetti con maggior interesse? A te la parola!