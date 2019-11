Google Stadia è disponibile da oggi in tutto il mondo insieme ad una lineup di lancio composta da 22 giochi, tra cui Football Manager 2020, GRID, Final Fantasy XV, Metro Exodus, RAGE 2, Wolfenstein Youngblood, Destiny 2 The Collection, Assassin's Creed Odyssey, Gylt (in esclusiva assoluta), Red Dead Redemption 2, Kine e Mortal Kombat 11.



A questi si aggiungeranno entro fine anno anche Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Darksiders Genesis. Ti chiediamo: qual è il gioco di lancio di Google Stadia che attendi maggiormente e che ti ha spinto ad abbonarti al servizio? A te la parola!



Per saperne di più ti rimandiamo alla nostra recensione di Google Stadia e al video unboxing del controller.