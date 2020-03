Qual è il gioco per PC e console più atteso di aprile 2020?

Aprile si prospetta un mese piuttosto interessante grazie ai lanci di giochi molto attesi come Final Fantasy VII e Resident Evil 3, i due remake però non sono le uniche uscite di rilievo dei prossimi trenta giorni. Da segnalare anche l'arrivo di MotoGP 20, Gears Tactics, Sakura Wars e Trials of Mana, senza dimenticare la nuova espansione di Hearthstone (Ceneri delle Terre Esterne) e Minecraft Dungeons.



Una lineup piuttosto varia pensata per accontentare i gusti di una platea sempre più vasta ed esigente, dai giochi per la famiglia agli strategici, passando per riedizioni di grandi classici e giochi di stampo giapponese pensati per gli appassionati del genere. Ti chiediamo: qual è il gioco più atteso di aprile 2020? Ne abbiamo selezionati dieci tra le principali novità in uscita... A te la parole!