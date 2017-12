Qual è il gioco per console e PC più atteso di dicembre 2017?

Dopo le abbuffate di ottobre e novembre, dicembre si prospetta come un mese piuttosto tranquillo, quantitativamente parlando, per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche. Sebbene il numero di uscite sia effettivamente ridotto, i titoli di qualità non mancano, pensiamo a Okami HD/4K Remaster, La Maledizione di Osiride (prima attesissima espansione di Destiny 2), Xenoblade Chronicles 2, DOOM VFR, Steep Road to the Olympics, Horizon Zero Dawn Complete Edition e PlayerUnknown's Battlegrounds, solamente per citare alcuni giochi in arrivo su PC, PS4, Nintendo 3DS, Xbox One e Switch. Qual è il gioco più atteso di dicembre?