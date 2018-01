Qual è il gioco per console e PC più atteso di gennaio 2018?

Inizia un nuovo anno, dodici mesi davvero ricchissimi dal punto di vista dlelle novità: gennaio non fa eccezione, grazie all'arrivo di titoli attesissimi come Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World, Dissidia Final Fantasy NT, Australian Open Tennis, Street Fighter V Arcade Edition e Lost Sphear, solamente per citare alcuni giochi in uscita su PC, PS4, Nintendo 3DS, Xbox One e Switch.



Qual è il gioco più atteso di gennaio? A te la scelta!