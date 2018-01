Qual è gioco il più difficile tra i Souls di From Software?

Con l'annuncio di Dark Souls Remastered si sono (ri)accese le discussioni sulla difficoltà dei giochi della serie Souls: o si amano o si odiano, si apprezzano per le loro meccaniche e particolarità, oppure si mettono da parte per la difficoltà di gioco con la quale sono etichettati.



Si tratta senza dubbio di videogiochi che possono mettere alla prova la pazienza di giocatori e che vanno affrontati con il giusto approccio e una buona strategia. Titoli uniti da un filo conduttore tessuto da Hidetaka Miyazaki e iniziato nel 2009 con Demon's Souls, e che arrivando all'attuale generazione con Bloodborne e Dark Souls 3, ha dato vita a un nuovo genere videoludico



Qual è stata, per te, la sfida Souls più difficile da portare a termine?