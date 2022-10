Qual è il tuo gioco preferito della serie Silent Hill?

Konami si prepara a svelare il futuro di Silent Hill, il 19 ottobre la casa giapponese terrà un livestream per annunciare una o più novità legate alla serie horror. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola ti chiediamo qual è il tuo gioco preferito di Silent Hill?



Dal primo Silent Hill del 1999 all'acclamato sequel Silent Hill 2, passando per Silent Hill 3 e Silent Hill 4 The Room, fino a Silent Hill Origins, Silent Hill Homecoming, Silent Hill Shattered Memories e al controverso Silent Hill Downpour, accolto tiepidamente da pubblico e critica.



Abbiamo incluso nella nostra lista anche lo spin-off Silent Hill Book of Memories, tralasciando invece le produzioni minori uscite magari solo su mobile e in sala giochi, oltre a Silent Hill HD Collection.