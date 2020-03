PlayStation 2: qual è il tuo gioco preferito per la console Sony?

Oggi si festeggia il ventesimo compleanno di PlayStation 2: la console Sony è stata lanciata in Giappone il 4 marzo 2000, su questa piattaforma sono nate serie ancora oggi molto popolari, pensiamo a Devil May Cry, Kingdom Hearts e God of War, solamente per fare alcuni esempi.



PS2 poteva vantare un catalogo software sterminato composto da migliaia di giochi di ogni genere e per tutti i gusti, una libreria che ha reso la console estremamente popolare presso un pubblico eterogeneo, dai più piccoli agli adulti.



Ti chiediamo: qual è il tuo gioco PlayStation 2 preferito di sempre? Noi ne abbiamo selezionati venti (giochi sportivi esclusivi) tra i più venduti, amati e popolari, consapevoli purtroppo della difficoltà di accontentare tutti... a te la parola!