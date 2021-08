Qual è il nuovo gioco di settembre che attendi di più?

Settembre è il mese che segna per molti la ripresa delle attività scolastiche e lavorative dopo la pausa estiva ed è un periodo cruciale anche per quanto riguarda il mercato videoludico che torna a popolarsi di nuove uscite a cadenza regolare dopo qualche settimana con pubblicazioni meno frequenti.



Ma quali sono i giochi in uscita a settembre 2021? Deathloop per PlayStation 5 e PC, Sonic Colours Ultimate, Lost in Random, Tales of Arise, Life is Strange True Colors, NBA 2K22, Kena Bridge of Spirits, Death Stranding Director's Cut, Lost Judgment e Diablo II Resurrected sono solo alcune delle novità in arrivo. Hai già deciso cosa comprare? A te la scelta!