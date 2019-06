Qual è il stato il miglior annuncio della conferenza Bethesda all'E3 2019?

Da poche ore si è conclusa la conferenza Bethesda E3 2019, evento che ha visto l'arrivo di importanti annunci come la data di lancio di DOOM: Eternal e i reveal di Ghostwire Tokyo e Deathloop.



Nonostante l'assenza di Starfield e The Elder Scrolls 6, che si trovano ancora agli stadi iniziali dello sviluppo, il publisher è riuscito a sorprendere il pubblico con il reveal di due nuove IP: stiamo parlando di Ghostwire Tokyo, il nuovo gioco di Shinji Mikami, e di Deathloop, la nuova avventura degli autori di Dishonored.



Novità anche per Fallout 76 con l'arrivo della modalità Battle Royale, dell'espansione Wastelanders e di una nuova prova gratuita settimanale, senza dimenticare l'annuncio di The Elder Scrolls Blades per Nintendo Switch, i nuovi DLC della stagione del Drago di The Elder Scrolls Online e il nuovo gameplay trailer di Wolfenstein Youngblood.



Alla luce di quanto mostrato, secondo te qual'è stato il miglior annuncio della conferenza E3 2019 di Bethesda?