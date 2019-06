Anche la conferenza Ubisoft E3 2019 è giunta al termine, permettendo al publisher francese di fare i propri annuncia alla nuova edizione della fiera losangelina.



L'evento è partito in sesta con il reveal di Watch Dogs: Legion, confermando i leak degli ultimi giorni: il gioco è ambientato in una Londra futuristica post-brexit sull'orlo del collasso. Tra le feature più interessanti del gioco troviamo la possibilità di controllare ogni npc del mondo di gioco, oltre alla meccanica del permadeath.



Anche se non è arrivato il tanto sperato annuncio di un nuovo capitolo di Splinter Cell, Ubisoft ha sorpreso la platea con il reveal di Rainbow Six Quarantine, Roller Champions e il nuovo Zelda-like Gods & Monsters. Senza dimenticare gli annunci legati agli update e ai nuovi contenuti dei franchise di punta della compagnia come The Division 2, Rainbow Six Siege e Assassin's Creed Odyssey.



Secondo te qual'è stato il miglior annuncio della conferenza Ubisoft E3 2019? A te la parola!