La conferenza E3 di Xbox e Bethesda si è rivelata davvero ricchissima di novità: durante i 90 minuti dello show abbiamo assistito alla presentazione di Starfield, del gameplay di Battlefield 2042 e a una valanga di nuovi annunci come Redfall (il nuovo gioco di Arkane Austin), Forza Horizon 5, Contraband di Avalanche, The Outer Worlds 2 e A Plague Tale Requiem.



Abbiamo inoltre scoperto le date di lancio di numerosi titoli come Psychonauts 2 e Diablo 2 Resurrected, senza dimenticare la valanga di titoli in arrivo su Game Pass. Qual è stato il miglior annuncio della conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021? A te la parola!