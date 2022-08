Non si può certo dire che la Opening Night Live sia stata avara di sorprese: la cerimonia inaugurale della Gamescom (qui il riassunto con tutti i giochi della conferenza Gamescom 2022) si apre con Everywhere, il nuovo progetto di Leslie Benzies, creatore dell'universo di GTA. E ancora, spazio a giochi come Hogwart Legacy, The Callisto Protocol, Sonic Frontiers Atlas Fallen, Lies Of P e Dead Island 2, tornato in vita a quasi dieci anni dal primo annuncio avvenuto nel 2024.



Grande interesse ha generato l'annuncio del controller DualSense Edge per PlayStation 5, un vero e proprio controller pro per la console Sony che non andrà a sostituire il normale DualSense ma si affiancherà a quest'ultimo come soluzione alternativa per chi cerca un controller di alto profilo.



Qual è stato il miglior annuncio della Gamescom Opening Night Live 2022? A te la parola!