Qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct E3 2019?

È giunta alla conclusione anche il Nintendo Direct E3 2019, l'ultima conferenza della fiera losangelina di quest'anno. L'evento ha ospitato importanti annunci come il reveal di Zelda Breath of the Wild 2 e la versione Switch di The Witcher 3.



Nintendo è salita sul palco dell'E3 2019 per fare importanti annunci sulla line-up immediata e futura di Nintendo Switch, rivelando le date di uscita di Dragon Quest XI S, Luigi's Mansion 3, Zelda Link's Awakening e Daemon X Machina. Nel corso della conferenza è tornato a mostrarsi Astral Chain, il nuovo gioco di Platinum Games in arrivo su Switch, mentre per Animal Crossing New Horizons è stata posticipata la finestra di lancio al 2020.



Annunciato a sorpresa No More Heroes 3, il terzo capitolo della famosa serie ideata da Suda 51, senza dimenticare la conferma ufficiale del porting Nintendo Switch di The Witcher 3, una notizia che farà felici tutti i possessori della console ibrida. L'evento si è concluso in grande con l'annuncio ufficiale di Zelda Breath of the Wild 2: il sequel dell'acclamata avventura di Link per Switch è infatti in piena fase di sviluppo.



Alla luce di quanto mostrato, secondo te qual'è stato il miglior annuncio della conferenza Nintendo E3 2019?