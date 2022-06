Qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct Mini?

Il Nintendo Direct Mini del 28 giugno è stato decisamente ricco di annunci: dall'arrivo di NieR Automata su Nintendo Switch al nuovo gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope, senza dimenticare Pac-Man World Re-Pac (remake di Pac-Man World uscito nel 1999 su PlayStation), Mega Man Battle Network Legacy Collection, Return to Monkey Island e ancora Super Bomberman R2, Portal Collezione da Compagnia, Blanc e tanti altri.



E' mancata forse la grande sorpresa ma certamente si è trattato di un Mini Direct solido che ha gettato le basi per le uscite future degli editori di terze parti su Nintendo Switch. Qual è stato il miglior annuncio dell'evento? A te la parola!