Qual è stato il miglior annuncio dello State of Play di giugno 2022?

Il nuovo evento Sony è stato ricchissimo di annunci (qui tutte le novità dello State of Play del 2 giugno), lo showcase si è aperto con l'annuncio di Resident Evil 4 Remake ed è continuato con i reveal ed i nuovi trailer di Horizon Call of the Mountain, Street Fighter 6, Final Fantasy 16, Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC, No Man's Sky per PSVR2 e Resident Evil Village per PlayStation VR2, solamente per citarne alcuni, ma potremmo continuare citando anche Stray e The Callisto Protocol.



Per quanto la durata dell'evento non sia stata eccessiva (poco meno di mezz'ora) lo show è stato decisamente ricco di sorprese. Qual è stato il miglior annuncio dello State of Play? A te la parola!