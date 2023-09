Qual è stato il miglior gioco di agosto 2023? Si vota!

Agosto è stato un mese discretamente ricco di novità, almeno rispetto alla consueta calma che contraddistingue i mesi estivi. Negli ultimi trenta giorni sono usciti capolavori come Sea of Stars (ecco la nostra recensione di Sea of Stars ), il cult Baldur's Gate 3 e Armored Core 6 Fires of Rubicon di FromSoftware.

Under The Waves

Questo, senza dimenticare giochi come Immortals of Aveum, Mediterranea Inferno, Blasphemous 2 e Under The Waves. Abbiamo selezionato i giochi più rappresentativi di agosto 2023, ma solo uno si aggiudicherà il titolo di Game of the Month: tu quale scegli?