Qual è stato il miglior gioco di aprile 2022 per PC e console?

Aprile non è stato un mese particolarmente ricco a livello di uscite, la qualità media delle produzioni lanciate sul mercato però è stata piuttosto alta. Negli ultimi trenta giorni abbiamo potuto mettere le mani su giochi come MotoGP 22, Moss Book II, MLB The Show 2022, 13 Sentinels Aegis Rim per Nintendo Switch, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (uno dei giochi più venduti degli ultimi mesi), Vampire The Masquerade Bloodlines, The Stanley Parable Ultra Deluxe e Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.



E' mancato forse un vero e proprio blockbuster AAA ma dopo le scorpacciate di febbraio e marzo con Elden Ring, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, aprile ha permesso a una serie di titoli AA e produzioni minori di ottenere una notevole visibilità. Qual è stato il miglior videogioco di aprile 2022?