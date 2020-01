Qual è stato il miglior gioco di dicembre 2019 per PC e console?

Dicembre è stato un mese piuttosto sereno dal punto di vista delle nuove uscite. La calma prima della tempesta, una piccola pausa in attesa della ripresa della stagione videoludica a metà gennaio. In ogni caso non sono mancate uscite di discreto livello come Hearthstone La Discesa dei Draghi, Phoenix Point, Alien Isolation per Nintendo Switch, Vampire The Masquerade Coteries of New York e il quinto e ultimo episodio di Life is Strange 2, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco di dicembre 2019 per PC e console? A te la parola!