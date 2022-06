Qual è stato il miglior gioco dell'evento Xbox & Bethesda?

Xbox & Bethesda Games Showcase è stato ricco di giochi e momenti interessanti, tra gli annunci più significativi citiamo il gameplay di Redfall, Starfield e Forza Motorsport, oltre ai reveal di nuovi giochi come Wo Long Fallen Dynasty, Lightyear Frontier, The Last Case of Benedict Fox e ARA History Untold.



Giochi noti come Diablo 4, Scorn, ARK 2 e Overwatch 2 sono tornati a farsi vedere e in tutto questo non dobbiamo dimenticare l'annuncio della collaborazione tra Hideo Kojima e Xbox per una nuova esperienza videoludica che sfrutterà il Cloud di Microsoft.



Qual è stato il miglior gioco dello showcase Xbox di giugno? A te la parola!