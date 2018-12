Qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di gennaio 2019?

Anche a gennaio gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratis ben sei giochi per PS4, PlayStation 3 e Vita, tra cui troviamo Steep e Portal Knights per PlayStation 4 come portata principale, ma non certo unica...



Oltre ai "pezzi grossi" nella line-up Instant Game Collection di gennaio trovano spazio anche produzioni minori ma ugualmente interessanti del calibro di Amplitude, Fallen Legion Flames of Rebellion e Super Mutant Alien Assault, mancano invece giochi bonus per PlayStation VR.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis del mese di gennaio per gli abbonati Plus? A te la parola!