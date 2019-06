Qual è stato il miglior gioco di maggio 2019?

Il mese di maggio è ormai giunto a conclusione, e con esso un numero infinito di ore passate a esplorare gli universi videoludici più disparati. In un ottovolante di emozioni che ci ha regalato delle delusioni cocenti alternate da sorprendenti novità, il maggio trascorso dagli appassionati di videogiochi è stato un viaggio che vale la pena di ripercorrere idealmente attraverso il nostro immancabile sondaggio mensile.



Il quesito che vi poniamo è perciò semplice, persino banale: quale è stato il vostro miglior videogioco di maggio? La rosa di scelte che vi proponiamo è piuttosto ricca e variegata, comprendendo titoli come RAGE 2, A Plague Tale Innocence, Blood & Truth, Dauntless, Observation, Team Sonic Racing e tanti altri.



Come sempre, vi esortiamo a condividere il vostro parere al riguardo sia partecipando al sondaggio che servendovi della lavagna dei commenti, magari anche solo per condividere un giudizio appena espresso o per segnalare un titolo che non rientra in questa lista.