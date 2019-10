Qual è stato il miglior gioco di ottobre 2019 per console e PC?

Ottobre è stato come di consueto un mese particolarmente affollato per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi: gli ultimi trenta giorni hanno visto il lancio di giochi come The Outer Worlds, Call of Duty Modern Warfare, Afterparty, MediEvil, Overwatch e The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch, Indivisible, GRID e Luigi's Mansion 3, solamente per citarne alcuni.



Una vasta scelta di giochi AAA, AA e produzioni indipendenti per tutti i gusti, non sarà semplice eleggere il miglior videogioco di ottobre 2019. A te la parola: qual è il miglior gioco del mese?