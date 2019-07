Non solo PlayStation Plus: Sony ha da poco annunciato anche i nuovi giochi PS4 di luglio per gli abbonati al servizio PlayStation Now. Ben 11 nuovi titoli, tra cui Borderlands The Handsome Collection (gustoso antipasto in attesa di Borderlands 3, in arrivo a settembre), Rocket League, MXGP3 The Official Motocross Videogame di Milestone, Real Farm, Rad Rodgers, Rapala Fishing Pro Series, Dark Arcana The Carnival e un classico PS2, Red Faction II.



Una lineup sicuramente interessante che include produzioni AAA, AA e giochi indie capaci di accontentare i gusti di un pubblico variegato, anche dei giocatori più esigenti. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di luglio 2019? A te la parola!