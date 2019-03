Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di aprile 2019?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi gratis PS4 di aprile per gli abbonati PlayStation Plus. Da martedì 2 aprile gli iscritti al servizio potranno scaricare a costo zero due titoli, ovvero Conan Exiles e The Surge. Un'offerta non particolarmente ricca in termini quantitativi ma che propone in ogni caso due prodotti di discreta caratura.



Conan Exiles è un avventura/survival con protagonista Conan Il Barbaro mentre The Surge è un Soulslike ad ambientazione Sci-Fi particolarmente apprezzato da pubblico e critica, tanto che il publisher Focus Home Interactive lancerà il sequel, The Surge 2, nel corso del 2019.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della lineup PlayStation Plus di aprile 2019? A te la parola!