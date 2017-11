Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di dicembre 2017?

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l'elenco dei giochi che faranno parte della Instant Game Collection di dicembre 2017, che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal prossimo martedì. Questo mese tra i titoli IGC troviamo Darksiders II Deathinitive Edition, Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie, Xblaze Lost Memories, Syberia Collection, Forma.8 e Wanted Corp. Qual è il miglior gioco di dicembre 2017 secondo voi?



Nota Bene - That's You Dimmi Chi Sei? e Until Dawn Rush of Blood non sono stati inseriti tra le opzioni del sondaggio, poichè già disponibili anche nei mesi scorsi.