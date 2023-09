Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Essential di ottobre?

Anche a ottobre, gli abbonati PlayStation Plus Essential (e di conseguenza, Extra e Premium) possono scaricare tre nuovi giochi per PS4 e PS5 , tra questi anche un titolo recentissimo uscito alla fine dello scorso anno.

Parliamo di The Callisto Protocol, survival horror stile Dead Space pubblicato a dicembre 2022 e accolto tiepidamente da pubblico e critica. Il gioco non ha riscosso il successo sperato ma la pubblicazione su PlayStation Plus potrebbe permettere al prodotto di godere di una nuova vita conquistando una parte di pubblico che avrebbe voluto acquistarlo ma è stato magari scoraggiato dai tiepidi giudizi iniziali.



The Callisto Protocol si aggiunge a Farming Simulator 22 e Weird West, gli altri due giochi della lineup PlayStation Plus Essential a ottobre 2023. A te la parola: qual è il miglior gioco del mese?