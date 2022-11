Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Extra e Premium di novembre?

A novembre arrivano una marea di giochi per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium, questo mese gli iscritti al servizio possono scaricare giochi come The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Kingdom Hearts III, Kingdom Hearts Melody of Memory, Oddworld Soulstorm Enhanced Edition e Chorus.



A questi giochi si aggiungono i titoli pubblicati per festeggiare i 20 anni di Ratchet & Clank: Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2 Going Commando, Ratchet & Clank Up Your Arsenal, Ratchet & Clank Deadlocked e Ratchet & Clank Future Tools of Destruction. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco del mese?