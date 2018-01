Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di gennaio 2018?

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i nuovi giochi della Instant Game Collection di gennaio 2018, disponibili ora per i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus. Questo mese tra i titoli IGC troviamo Batman The Telltale Series, Deus Ex Mankind Divided, StarBlood Arena per PlayStation VR, Sacred III e The Book of Unwritten Tales 2 per PlayStation 3, oltre a Psycho Pass Mandatory Happiness e Uncanny Valley per PlayStation Vita.



Qual è il miglior gioco gratisi PlayStation Plus di gennaio? A te la parola!