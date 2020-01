Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di gennaio 2020?

Sony ha annunciato i due nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus: a gennaio gli iscritti al servizio potranno scaricare Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simulator per PlayStation 4.



The Nathan Drake Collection include le versioni rimasterizzate di Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake, originariamente usciti tra il 2007 e il 2011 su PS3. Goat Simulator è invece è il celebre simulatore di capra che tanto successo ha riscosso su PC e console, un gioco indie capace di intrattenere con successo coloro che sono alla ricerca di un'esperienza leggera.



E' arrivato il momento di votare: qual è il miglior gioco gratis PS Plus di gennaio 2020? A te la parola!