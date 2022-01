Qual è il miglior gioco PlayStation Plus gratis di gennaio 2022?

Sono già disponibili i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, Sony inaugura il nuovo anno con la consueta selezione di tre giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo mese gli abbonati al servizio possono scaricare gratis Persona 5 Strikers (il sequel Action RPG di Persona 5), DiRT 5 (uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, disponibile anche su PS4) e Deep Rock Galactic, sparatutto Sci-Fi dall'anima cooperativa.



Giochi molto diversi tra loro ma che rappresentano ottimi esponenti dei rispettivi generi di appartenenza. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di gennaio 2022? A te la parola!