Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di ottobre 2018?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato nelle scorse ore la line-up PlayStation Plus del prossimo mese, scaricabile a partire da martedì 2 ottobre. Tra pochi giorni gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su Friday The 13th The Game, Laser League, Master Reboot, The Bridge, Rocketbirds 2 Evolution e 2064 Read Only Memories, resta inoltre in catalogo Sapere E' Potere. Ti chiediamo: qual è tra questi il miglior gioco PlayStation Plus di ottobre 2018? A te la parola!



Nota Bene - Non abbiamo incluso Sapere E' Potere tra le possibili risposte, in quanto già distribuito nei mesi scorsi.