Qual è stato il miglior gioco di settembre 2019?

Settembre è stato un mese ricchissimo per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi, con l'arrivo di titoli del calibro di Borderlands 3, Gears 5, Code Vein, Dragon Quest XI S Definitive Edition, The Legend of Zelda Link's Awakening, FIFA 20, eFootball PES 2020, Monster Hunter World Iceborne e tanti altri ancora.



Indubbiamente un gustoso antipasto in attesa dei grandi giochi della stagione natalizia, che raggiungeranno gli scaffali dei negozi a partire dal mese di ottobre. Ti chiediamo: qual è stato il miglior videogioco di sette,bre 2019 per PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC? A te la parola!