Qual è stato il miglior gioco della Summer Game Fest 2022?

L'evento inaugurale della Summer Game Fest non è stato avaro di annunci, anche se forse sono mancati i grandi blockbuster capaci di trainare eventi del genere, con poche eccezioni. Da Layers of Fears a Zenless Zone Zero, passando per Nightingale, Marvel's Midnight Suns, Goat Simulator 3 e The Callisto Protocol, sono tanti i giochi che hanno trovato spazio durante lo showcase di Geoff Keighley.



Colpo di scena finale, l'annuncio di The Last of Us Part 1 per PS5 e PC, in parte rovinato dal leak avvenuto poche ore prima a opera della stessa Sony, presumibilmente a causa di un errore tecnico in fase di upload dei file. Qual è stato secondo te il miglior gioco della Summer Game Fest 2022?