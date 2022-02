Qual è stato il miglior gioco uscito a febbraio 2022?

Febbraio è stato un mese ricchissimo di nuove uscite, nelle ultime settimane abbiamo assistito al debutto di giochi come Horizon Forbidden West, Elden Ring, SIFU, The King of Fighters 15, Total War Warhammer 3, Lost Ark, Dying Light 2 e Martha is Dead, solamente per citarne alcuni. Qual è secondo te il miglior videogioco di febbraio 2022?