Ad aprile il servizio Game Pass si arricchisce di tanti nuovi giochi per Xbox One e PC: da NieR Automata Become as Gods Edition (versione definitiva del capolavoro di Platinum Games) a Totally Reliable Delivery Service, passando per Journey to the Savage Planet, Overcooked! 2 e Football Manager 2020.



Un mese davvero ricchissimo con ben otto giochi pensati per accontentare un pubblico sempre più vasto, con una lineup che include giochi capaci di strizzare l'occhio al grande pubblico (pensiamo a Stranger Things 3 e Football Manager 2020), ai giocatori hardcore (NieR Automata) e anche a coloro che cercano un po' di sano svago senza troppi pensieri (Totally Reliable Delivery Service, Overcooked! 2), meglio se il multiplayer.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di aprile 2020 a tuo avviso? Come sempre lo spazio qui sotto dedicato ai commenti è a tua disposizione.