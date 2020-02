Sono ora disponibili i primi giochi Xbox Game Pass di febbraio 2020: la lineup del servizio Microsoft include titoli come Final Fantasy XV, Wolfenstein Youngblood, Death Squared e Death's Gambit, senza dimenticare i DLC (come Sam's Story per Metro Exodus) ed il bonus rappresentato dalla Closed Beta di Bleeding Edge, il nuovo gioco di Ninja Theory in arrivo a marzo su Xbox One e PC.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di febbraio 2020? A te la parola!

Nota Bene - Tra le possibili risposte abbiamo inserito solo giochi completa senza aggiungere le espansioni e l'accesso alla Closed Beta di Bleeding Edge.