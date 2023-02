Qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di febbraio? E' il momento di votare

Anche a febbraio non mancano le sorprese per gli abbonati Game Pass: Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass e tra questi troviamo titoli di ottimo spessore, tra cui Madden NFL 23 (giusto in tempo per il Super Bowl, evento che il 12 febbraio vedrà sfidarsi Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles), Mount & Blade II Bannerlord, Shadow Warrior 3 e Atomic Heart.