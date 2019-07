Anche a luglio il catalogo Xbox Game Pass si arricchisce di tanti nuovi giochi per gli abbonati su Xbox One e PC. Questo mese arriveranno in catalogo produzioni come Undertale, Dead Rising 4, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, My Time at Portia, LEGO City Undercover, Timespinner e Unavowed.



Una selezione di giochi AAA, AA e indie pensata per accontentare i gusti di una platea sempre più vasta, che non faticherà a trovare pane per i suoi denti in questa nuova ondata di giochi. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Xbox Game Pass di luglio 2019?